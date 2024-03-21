«Не надо называть РПЛ лигой уголовников». Генсек РФС высказался об уголовном деле Промеса

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о проблемах с законом нападающего «Спартака» Квинси Промеса, которого приговорили к тюрьме в Нидерландах.

«Из-за Промеса, Влута и Томпсона не нужно называть РПЛ лигой уголовников – это неправильно. Лигой приколов тоже не стоит Мы ставим задачу от этого уйти. Чтобы даже в шутку так не говорили. А что касается вопроса, страдает ли имидж РПЛ от ситуации с Промесом, то только окончательное решение суда может признавать человека виновным. С точки зрения имиджа это, скорее, вопрос не к лиге, а к работодателю. Тут каждый сам решает, готов он или нет сотрудничать с человеком, который совершил или не совершил какое-либо деяние», — рассказал Митрофанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Григорием Телингатером.