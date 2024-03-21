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Семак рассказал, кто в «Зените» может заменить Кассьерру и Сергеева

Семак рассказал, кто в «Зените» может заменить Кассьерру и Сергеева
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто может заменить Матео Кассьерру и Ивана Сергеева на позиции центрального нападающего в предстоящем товарищеском матче с сербской «Црвеной Звездой». Отметим, что Кассьерра и Сергеев вызваны в сборные Колумбии и России соответственно, поэтому они не помогут «Зениту» в ближайшей игре.

«У нас достаточно вариантов для замены Сергеева и Кассьерры — на этой позиции могут сыграть Изидор, Мантуан и Ерохин», — приводит слова Сергея Семака официальный телеграм-канал санкт-петербургского клуба.

Напомним, товарищеская встреча между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» состоится в субботу, 23 марта, во время перерыва в сезоне на матчи сборных. Команды будут играть на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по московскому времени.

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