Александр Хаджи поделился ожиданиями от матчей сборной России с Сербией и Парагваем

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о предстоящем матче сборных России и Сербии, который состоится сегодня, 21 марта. Начало игры — в 20:00 мск.

«Хороших соперников подобрала нам федерация для проведения товарищеских матчей. Думаю, матчи с Сербией и Парагваем — хорошее начинание.

Сербия — достаточно сильный соперник. У них спортивные ребята. Хорошая школа, хорошая команда. Наверное, их сборная входит в топ-20 лучших команд Европы. Игра с сербами будет серьёзной. Они вообще неуступчивые. А про Парагвай и говорить нечего. Они очень мастеровитые. Футбол у них тактически отличается от европейского. У них игроки по-другому воспринимают всё, поэтому я думаю, что интересно будет и для болельщиков, и для футболистов в том числе», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.