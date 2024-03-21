Нападающий «Спартака» Угальде: уровень интенсивности в РПЛ выше, чем в Нидерландах

Костариканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде сравнил уровень интенсивности в Российской Премьер-Лиги с чемпионатом Нидерландов, где он ранее играл.

«РПЛ — физически сильная лига, с более интенсивным уровнем, чем в Голландии. Думаю, здесь я могу стать лучше», — приводит слова Угальде ESPN.

Напомним, 21-летний нападающий перешёл в «Спартак» из «Твенте» в конце минувшего января. В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 28 матчах во всех турнирах за «Твенте», в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. За «Спартак» костариканец успел провести три матча. Результативными действиями в красно-белой футболке Манфред не отметился.