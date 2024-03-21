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Экс-защитник «Зенита» Новосельцев: Промеса мы уже вряд ли увидим в «Спартаке»

Экс-защитник «Зенита» Новосельцев: Промеса мы уже вряд ли увидим в «Спартаке»
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Бывший защитник «Зенита» и «Сочи» Иван Новосельцев поделился мнением о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом, задержанным в ОАЭ.

«Это потеря для «Спартака». Промес — лидер клуба и один из лучших футболистов в чемпионате. Заменить его равноценно сейчас некем. И всё складывается так, что Промеса мы уже вряд ли увидим в «Спартаке». Наверняка будет разрыв контракта в одностороннем порядке, и всё», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что Промес покинул место ДТП, произошедшего в Дубае. 29 февраля он не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как его задержали в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили, наложив запрет на то, чтобы покидать территорию ОАЭ. Подчёркивалось, что в Нидерландах рассчитывают, что Промеса в ближайшее время экстрадируют.

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