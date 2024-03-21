Генсек РФС: каждый кандидат в президенты РФС твердит одно и то же, но Дюков реализует

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в эксклюзивном интервью «Чемпионату» высказался о работе главы союза Александра Дюкова.

– Какие вопросы вы решаете сами, а по каким моментам необходимо уведомлять Дюкова?

— Александр Валерьевич глубоко погружён в деятельность РФС. Он не из тех, кто относится к работе формально. Нет такого, что просто бюджет утвердим, отчёт примем и основные вещи согласуем. Ему важно, как выглядит форма, насколько довольны болельщики посещением матча, какие ТВ-рейтинги, сколько детей занимается в рамках проекта «Футбол в школе», что делается для развития детского, массового, любительского и профессионального футбола… За годы совместной работы у нас устоялась система, по которой мы понимаем, что нужно с ним согласовать. Все вещи он держит на контроле и может дать совет. Особенно если что-то не продвигается в

правильном направлении.

– Дюков сейчас больше обращает внимание на массовый спорт?

– Я бы не стал так говорить. Для него важно всё. И я это говорю не просто так. РФС отвечает за футбол как за явление. Детский и массовый футбол в конечном счёте напрямую связан со спортом высших достижений. Без одного нет другого.

– Кажется, публично Дюков больше говорит о детском футболе.

– Это действительно требует особого отношения, потому что тема испытывала дефицит внимания до какого-то периода. Посмотрите на предвыборную программу всех кандидатов в президенты РФС. Выигравшего или проигравшего – неважно. Каждый твердит одно и то же: «Я приду, буду развивать детско-юношеский футбол, в нём будущее, это важно, займусь мотивацией детских тренеров, в каждом дворе должны играть мальчики и девочки, тогда у нас всё будет прекрасно».

– Что-то весьма знакомое.

– Мне кажется, я пересказал предвыборную программу каждого президента РФС. Другой момент, что когда доходит до дела, то не все уделяют достаточно внимания массовому спорту. Первое, что сделал Дюков, – запустил систему Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). На первом же совещании очень уважаемые руководители РФС говорили: «Александр Валерьевич, это невозможно». То было 5 апреля, а в июле стартовала ЮФЛ. По массовому футболу то же самое. В 2010 году был утверждён приказ министерства просвещения о создании специальных занятий в школах на базе уроков физкультуры. И только 2020-м этот модуль был запущен. Кто мешал это сделать раньше? Мне кажется, никто. Дюков относится к категории людей, которые добиваются реализации.