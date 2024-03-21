Тренер тульского «Арсенала» Сторожук высказался о результатах команды в текущем сезоне

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о результатах команды в нынешнем сезоне. Сейчас российский специалист проходит обучение в школе тренеров в Москве.

«Мы могли сыграть и лучше в прошедших играх. Но если подводить итоги по трём турам, то мы рассчитывали на большее. Мы понимали, что нас ждёт и как, что команды много будут находиться в низком блоке и нам предстоит серьёзная задача, вскрыть плотную оборону, хотя голевых моментов, с уверенностью могу сказать, было предостаточно. Мы играли с командами, которые борются за выживание, которые также мотивированны. Тем более мы приезжаем к сопернику или принимаем дома уже в качестве одного из лидеров — это тоже мотивация. Мы не снимаем с себя ответственности. По игре мы никому не уступили, но реализация голевых моментов, к сожалению, подвела.

Задача — понятие очень серьёзное. К своего рода задачам и заявлениям надо готовиться изначально — в начале сезона, а то и раньше, имея серьёзный функционал. При этом если даже подниматься в классе, то надо уверенно там существовать. Я понимаю, что те результаты и в первую очередь игра команды кому-то память подстёрла. У памяти короткое время. Если вспомнить, как мы собирались и в начале сезона потеряли много очков… Надо отдать должное проделанной работе, игрокам и сказать спасибо, кто помогал в комплектовании, но это уже история и нужно двигаться дальше. Кстати, я знаю, что губернатор Дюмин оперативно реагирует на любые вопросы команды. Спасибо ему за это. К сожалению, ещё не довелось познакомиться с ним лично. В каких-то играх не всё получалось, и это мы понимали, но продолжали работать и верить в то, что делаем и будем делать.

«Арсенал» — молодая команда. С момента формирования состава прошло пять месяцев. Мы хотим быть командой, которая может попробовать побороться за повышение. Нам постоянно нужно развиваться и искать игроков. С учётом наших условий мы ищем свободных футболистов. Мы не можем себе позволить покупать игроков. Никто не говорит о максимальном усилении. У нас хорошая команда и хорошие игроки. Я искал игроков на ситуацию, если что-то случится с лидерами. В тех условиях и рамках, в каких находимся, мы приобрели квалифицированных футболистов. Но им тоже нужно время», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 23 туров Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024 «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Химок» на два очка.