Генсек РФС: в УЕФА не могут нам объяснить, почему Россия отстранена, а Израиль — нет

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о решении ФИФА и УЕФА отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований.

«Это сложная и загадочная для нас конструкция, при всём том, что у нас прекрасные отношения с федерацией Израиля. Но здесь вопрос в том, что это очевидный двойной стандарт в двух одинаковых ситуациях. Ряд стран, входящих в зону Запад АФК – Иордания, Палестина, Сирия и так далее — обратились в ФИФА и во все национальные ассоциации членов ФИФА с предложением отстранить Израиль. Они это сделали без упоминания России и Украины, но с такой же аргументацией. В Европе другая ситуация, но Европа – это не весь мир. В УЕФА нам не могут объяснить, почему мы отстранены, а Израиль – нет. Они молчат, потому что несамостоятельны в этом решении», — рассказал Митрофанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Григорием Телингатером.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах.