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«Сербы пьют меньше русских». Танасиевич рассказал, чем отличаются люди в РФ и Сербии

«Сербы пьют меньше русских». Танасиевич рассказал, чем отличаются люди в РФ и Сербии
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Бывший защитник московского «Динамо» Йован Танасиевич рассказал, чем похожи и чем различаются россияне и сербы. По его мнению, оба народа одинаково открыты и гостеприимны. При этом люди в России больше пьют и суетятся по сравнению с населением Сербии.

«В чём, помимо языка и веры, сербы схожи с русскими? Мы одинаково гостеприимны и открыты. Таких по всей Европе нет.

Какие есть различия? Сербы меньше пьют, ха-ха! Ещё, наверное, у нас меньше суеты. Мы говорим: «Да, хорошо, сделаем. Но ты подожди, мы кофе пока не выпили». Геннадий Голубин, директор спортивного отдела словенского «Целе», всегда звонок начинает с вопроса: «Ты сейчас пьёшь кофе, да? Так и знал!» — приводит слова Йована Танасиевича Sport24.

Напомним, в России Танасиевич успел поиграть за «Ростов», московское «Динамо» и «Салют».

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