Николай Шпилевский рассказал о состоянии получившего мышечную травму Александра Кокорина

Николай Шпилевский, отец главного тренера кипрского «Ариса» Алексея Шпилевского, рассказал о состоянии нападающего команды из Лимасола Александра Кокорина. Он сообщил, что у форварда наблюдается мышечный дискомфорт. По словам Шпилевского, у Кокорина есть договорённость с медицинским штабом «Ариса» о восстановлении во время паузы на сборные.

«У Александра присутствует мышечный дискомфорт. Была договорённость с медицинским штабом, что во время паузы на матчи сборных он должен полностью восстановиться перед решающими встречами и быть максимально готовым. Во время последних матчей он испытывал болевые ощущения. К следующему матчу он обязан быть в строю. Ребята за сезон уже наиграли 50 матчей, он нужен команде в составе. По своим качествам Кокорин — лучший футболист чемпионата Кипра, этого никто не станет отрицать. Но свой уровень надо регулярно доказывать в матчах», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

В последний раз 33-летний Кокорин появлялся в составе «Ариса» в конце февраля 2024 года. Форвард вышел на замену в победном матче Кубка Кипра с «Анортосисом» (3:2), не отметившись результативными действиями. Всего за «Арис» в нынешнем сезоне российский нападающий сыграл 25 матчей во всех турнирах, отметившись в них восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Напомним, что Кокорин выступает за кипрский клуб на правах аренды из итальянской «Фиорентины».