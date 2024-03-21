Главный тренер «Зриньски»: сербам придётся очень тяжело с Россией

Главный тренер футбольного клуба «Зриньски» Желько Петрович поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча России и Сербии.

«Не так важно, были официальные матчи у сборной России или нет, потому что в команде собраны реально сильные футболисты. Подобные матчи — всегда особенные, стадион будет заполнен. Русские будут очень мотивированны, сербам придётся тяжело. Если не ошибаюсь, Югославия всего один раз обыгрывала Россию, я принимал участие в том матче. Но в остальных случаях Россия всегда побеждала, это сильная футбольная страна», — приводит слова Желько Петровича «РБ Спорт».

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота сборной Кубы.