Экс-голкипер «Спартака» Прудников предположил, что в матче с Сербией сыграют два вратаря

Экс-голкипер «Спартака» Алексей Прудников предположил, что в матче с Сербией в составе сборной России сыграют два вратаря. Игра состоится сегодня, 21 марта, стартовый свисток — в 20:00 мск.

«Вызвать в сборную России Лунёва и Лодыгина – это решение Карпина. Если он их вызвал, значит, доверяет. Карпин на тренировках посмотрел, кто как взаимодействует с защитниками, и решит, кто выйдет в старте с Сербией. Я думаю, что сегодня сыграют два вратаря, каждый по тайму, но кто – не знаю.

Это товарищеская игра, и мне кажется, что особой зрелищности и открытости в матче не будет. Сербы вряд ли будут играть жёстко, а со стороны нашей команды будет более жёсткая игра, так как наши ребята хотят себя проявить и показать», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.