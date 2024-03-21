Генсек РФС: «технари» за бойкоты игр с Россией поставят УЕФА под угрозу существования

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос по поводу возможного возвращения России на международную арену.

– Вы говорили, что против нас в УЕФА выступает только одна ассоциация.

– Да, Украина.

– А Британия?

– Лично? «Привет! Как твои дела? Пойдём чаю попьём! А как у вас продвигается?»

– А откуда тогда берутся бойкоты?

– Политическая позиция стран.

– Окей, но почему УЕФА тогда не может жёстко сказать, даже на примере с юношами, что тем, кто объявит бойкот, будет засчитано техническое поражение?

– Слишком большое количество стран заявляют о бойкотах. Это может поставить под угрозу существование УЕФА и его разрушение на разные блоки.

– А вы не думаете, что один технарь сразу отрезвит остальных?

– Это было бы чисто футбольным решением. Наверное, если бы изначально сделали так, мы бы до такой ситуации не дошли. Мы изначально были готовы на нейтральные поля. Спрашивали: «Чего вы боитесь? С Россией не хотите играть? Это несерьёзно. Боитесь не доехать? Вот нейтральное поле». Но к тому моменту все уже прогнулись, теперь мы два года живём внутри этого решения. Отмотать назад прямо сейчас гораздо сложнее. Но даже у самых непримиримых ассоциаций с нами хорошие отношения. Они прямо говорят: «Мы всё понимаем, но у нас страна такое решение приняла, мы не можем его изменить».