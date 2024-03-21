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Вице-президент ОФК Белград: благодаря футболу мы можем развивать дружбу России и Сербии

Вице-президент ОФК Белград: благодаря футболу мы можем развивать дружбу России и Сербии
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Вице-президент ОФК Белград Костадин Терзич прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве с московским «Динамо».

«Для меня большое удовольствие, что я со своими друзьями в Москве. Сейчас между нашими странами большая дружба. Благодаря футболу мы можем развивать дружбу ещё больше. Большое удовольствие, что наши болельщики ждали сотрудничества. Ещё раз спасибо нашим друзьям из «Динамо», — передаёт слова Терзича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее стало известно, что бело-голубые и белградский ОФК подписали меморандум о сотрудничестве. ОФК — сербский футбольный клуб из района Карабурма в муниципалитете Палилула в округе Белград, он был основан в 1911 году, пять раз становился чемпионом Югославии и четыре раза выигрывал чемпионат Сербии.

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