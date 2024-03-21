Дебютный гол Захаряна в Okko посмотрели более миллиона раз

Видео гола полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, который он забил в ворота «Кадиса» (2:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании, набрал свыше миллиона просмотров на платформах Okko, попав в число наиболее просматриваемых хайлайтов сервиса. Этот мяч стал для российского футболиста первым за время выступлений в «Реале Сосьедад».

Узнать об эмоциях, которые Арсен Захарян испытал от своего дебютного гола в Ла Лиге, можно в эксклюзивном интервью Okko, которое выйдет вечером сегодня, 21 марта, в преддверии товарищеского матча Россия – Сербия. Трансляция матча также доступна в Okko.

В интервью Арсен Захарян поделится эмоциями от выступлений в Лиге чемпионов, раскроет тайну об игре, которая стала главным увлечением для игроков «Сосьедада», назовёт лучших футболистов Ла Лиги, поделится впечатлениями об игре против Мбаппе и найдёт аналоги испанских клубов в Российской Премьер-Лиге.

Посмотреть интервью можно в Okko и на YouTube-канале «Okko Спорт».