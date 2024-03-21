Тюкавин: Захарян приехал в сборную в приподнятом настроении после дебютного гола в Испании

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин поделился эмоциями от встречи с бывшим партнёром по московскому клубу Арсеном Захаряном, а также высказался о влиянии первого гола Захаряна за «Реал Сосьедад» на дальнейшее развитие карьеры полузащитника в Испании.

«Давно не виделись с Арсеном, были очень рады встретиться. Он приехал в приподнятом настроении: как раз забил свой первый гол за «Реал Сосьедад». Заха – большой молодец, от души его поздравил.

Меня часто спрашивали, почему у Арсена не всё получается в Испании? Я всегда отвечал: «Дайте человеку забить первый мяч – и всё пойдёт». Надеюсь, дебютный гол поможет ему раскрепоститься, он будет только идти вперёд, играть чаще и давать результат. В Испании Арсену всё нравится: язык он подучил, к игровому ритму привык», — сказал Тюкавин в интервью в предматчевой программке к матчу Россия – Сербия.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 32 игры во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и одна результативная передача. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии состоится сегодня, 21 марта, в 20:00 по московскому времени.