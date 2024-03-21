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Форвард сборной России Тюкавин: матч с Сербией будет сравним с финалом

Форвард сборной России Тюкавин: матч с Сербией будет сравним с финалом
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Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча со сборной Сербии, а также высказался о составе этой национальной команды.

«Все понимают, что это серьёзная команда. Многие футболисты играют в ведущих чемпионатах Европы. Отметил бы атакующих игроков – Милинковича-Савича, Митровича. С некоторыми ребятами знаком по РПЛ. Сербы очень плотно играют один в один, не дают пространства разбежаться. Матч будет тяжёлым, но интересным, и я уверен, что домашняя атмосфера должна нам помочь.

Тяжело ли настраиваться на товарищеский матч? Вообще нет. Сам факт, что ты выходишь на поле в майке сборной России, уже делает максимально мотивированным и сконцентрированным. Ну а когда полные трибуны гонят тебя вперёд, эмоции зашкаливают. Поэтому для меня матч с Сербией будет сравним с финалом», — сказал Тюкавин в интервью в предматчевой программке к матчу Россия – Сербия.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Сербии состоится сегодня, 21 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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