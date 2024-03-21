Генсек РФС ― о Fan ID: я испытываю дискомфорт от ненормативной лексики

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о своей реакции на введение Fan ID.

«Хочется быть честным. Я всегда испытывал дискомфорт от ненормативной лексики на стадионе. Я сейчас никого не оправдываю, мне правда неуютно. Мне нравилось, когда фанаты друг друга подкалывали, но оскорбления я не понимал. Почему моя дочь должна это слушать и спрашивать меня, про что кричат? Кричат они, а стыдно мне, короче говоря. Но, конечно, коллективное пение, флаги, баннеры – это интересная атмосфера, которая важна для футбола, игроков. Многие болельщики приходят на игру, чтобы на это посмотреть. Это красивое действие, акт единения. Но благодаря системе СИБ (система идентификации болельщика) государство де-факто заставило клубы заниматься проблематикой работы с болельщиками, мотивировать их приходить на стадион.

В 2018 году у меня был разговор с очень высокопоставленным губернатором.Через общих товарищей он задавал мне вопрос: «Что делать с футболом?» На начальном этапе, кстати, там всё неплохо получилось. Сейчас нет суперрезультатов, но тем не менее. Так вот я ему тогда ответил: «Вы всегда все пытаетесь идти от того, сколько вам денег нужно. Каких найти спонсоров и так далее. Возьмите отчёт правительства, который подготовлен в рамках наследия чемпионата мира. Если вы свой стадион обнаружили не в числе лидеров по заработку от билетов, то вызовите ответственного за это и поставьте задачу зарабатывать как лидеры». Работать надо с болельщиками. От посещаемости и спонсоры подтянутся», — рассказал Митрофанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Григорием Телингатером.