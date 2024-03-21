Экс-игрок «Локомотива» Пейчинович назвал ужасом международный бан российского спорта

Бывший футболист московского «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович высказался об отстранении российского спорта от официальных международных соревнований.

«Это нелогично. Всегда на Западе говорят, что спорт вне политики. Когда игрок снимает футболку, чтобы показать майку и поддержать какую-то страну или выразить мнение, то его наказывают. Или команду и их фанатов, когда те показывают политический баннер. То, что Россию убрали из всех видов спорта, а на спортсменов давят, чтобы те выступали под нейтральным флагом — это ужас. Раньше наказывали клубы и спортсменов, а сейчас они сами мешают спорт и политику. Это Запад, ничего нового с их стороны», — приводит слова Пейчиновича Metaratings.

Напомним, в конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах. Сегодня, 21 марта, сборная России проведёт товарищескую встречу с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота сборной Кубы.