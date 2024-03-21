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Генсек РФС высказался о резкой риторике Валерия Карпина в ответах на вопросы журналистов

Генсек РФС высказался о резкой риторике Валерия Карпина в ответах на вопросы журналистов
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о том, как он относится к высказываниям главного тренера сборной России Валерия Карпина во время ответов на вопросы журналистов.

«Я не могу не согласиться с тем, что Валерий Георгиевич временами не совсем однозначен в части формулировок. Но я знаю его лучше, понимаю, что он имеет в виду.

Мы разговариваем с ним на тему того, что более мягкая формулировка не вызывает желания поглумиться над словами тренера сборной. Как, например, его фраза про капитанскую повязку в сборной, которую он приравнял к тряпочке. Это же можно было и нужно было выразить принципиально иначе. Это ошибки, который каждый из нас делает», — рассказал Митрофанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Григорием Телингатером.

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