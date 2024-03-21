Тюкавин — о серии без голов: это был знак подумать над своим отношением к футболу

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин высказался о серии из восьми матчей в Российской Премьер-Лиге без забитых мячей в составе московского клуба.

«Серия без забитых мячей? Да, было такое, что я долго не мог забить. Делал голевые передачи, но, понятное дело, от форварда ждут в первую очередь голов. Имел много моментов в каждом матче, но мяч, что называется, не шёл в ворота. Даже не знаю, почему так. Может, это был мне знак подумать над своими действиями, отношением к футболу.

Хорошо, что удалось переломить неудачный ход событий. Многие мне помогали в этом. Я и сам делал всё возможное: часто оставался после тренировок, работал над завершением», — сказал Тюкавин в интервью в предматчевой программке к матчу Россия – Сербия.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Нынешнее соглашение игрока с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Сербии состоится сегодня, 21 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.