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Горшков — о Захаряне: видно, что он в порядке, мы видим его высокий уровень

Горшков — о Захаряне: видно, что он в порядке, мы видим его высокий уровень
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» и национальной команды России Арсена Захаряна.

«Видно, что Арсен в порядке. Мы видим его высокий уровень. Арсен что-то рассказывает про Испанию, но подробности его историй пусть останутся внутри команды», — приводит слова Горшкова Metaratings.

Полная трансляция матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 32 игры во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и одна результативная передача. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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