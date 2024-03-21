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Сафонов: нет смысла менять клуб в России, потому что российский футбол — это «Краснодар»

Сафонов: нет смысла менять клуб в России, потому что российский футбол — это «Краснодар»
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о возможном переходе в другой клуб из Российской Премьер-Лиги.

«Я не вижу смысла уходить из «Краснодара» — это мой дом, место, где я вырос. Не вижу смысла менять клуб в России, потому что российский футбол — это «Краснодар». Для меня это так на данный момент. Не вижу других вариантов.

Любое хорошее предложение из Европы должно рассматриваться. Если будут предложения, будем думать по мере их поступления», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов принял участие в 20 матчах «Краснодара» в РПЛ, в которых пропустил 15 голов и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Действующее соглашение между футболистом и клубом рассчитано до 31 января 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в € 18 млн.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Мурада Мусаева, который сменил уволенного Владимира Ивича в должности наставника «быков», сыграет с московским «Локомотивом» на выезде.

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