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Игрок «Реала» Тчуамени: не знаю, с каким именно клубом Мбаппе подпишет контракт

Игрок «Реала» Тчуамени: не знаю, с каким именно клубом Мбаппе подпишет контракт
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Опорный полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени ответил на вопрос о вероятности участия нападающего «ПСЖ» и французской национальной команды Килиана Мбаппе в грядущих Олимпийских играх.

«Решать будет клуб, в который перейдёт Килиан. Возможно, он примет участие в них, если клуб, с которым он подпишет контракт, я не знаю, с каким именно, позволит ему сделать это», — приводит слова Тчуамени Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный на пять лет. Сообщалось, что одним из условий перехода французского нападающего была возможность принять участие в Олимпийских играх, который пройдут грядущим летом в Париже.

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