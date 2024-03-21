Колосков: задача Карпина — подготовка сборной России к чемпионату Европы — 2028

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное продления контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина с РФС.

«Нужно ли РФС продлевать Карпина? Не вижу причин, по которым этого нельзя было бы делать. Но контракт должен быть подписан на продолжительное время, не на несколько месяцев или до конца сезона. Задачей должна стать подготовка команды к чемпионату Европы 2028 года, вот до 2028 года и контракт», — приводит слова Колоскова «Спорт день за днём».

Отметим, что Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Его действующее соглашение с РФС истекает в августе текущего года. Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота сборной Кубы.