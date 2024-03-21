Педри, де Йонг, Кунде — самые подешевевшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt
Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов испанской Примеры, которые наиболее подешевели в трансферной стоимости по итогам промежуточного обновления.
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
Возглавил рейтинг атакующий полузащитник «Барселоны» Педри. На втором месте расположился хавбек сине-гранатовых Френки де Йонг. На третьей строчке находится центральный защитник каталонского клуба Жюль Кунде.
Топ-10 самых подешевевших игроков чемпионата Испании:
- Педри («Барселона», € 80 (-10) млн);
- Френки де Йонг («Барселона», € 70 (-10) млн);
- Жюль Кунде («Барселона», € 50 (-10) млн);
- Алекс Бальде («Барселона», € 40 (-10) млн);
- Науэль Молина («Атлетико», € 35 (-10) млн);
- Жоау Канселу («Барселона», € 30 (-10) млн);
- Кепа Аррисабалага («Реал», € 12 (-8) млн);
- Хуан Фойт («Вильярреал», € 18 (-7) млн);
- Киран Тирни («Реал Сосьедад», € 12 (-6) млн);
- Джибриль Соу («Севилья», € 12 (-6) млн).
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