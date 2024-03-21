Педри, де Йонг, Кунде — самые подешевевшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

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Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов испанской Примеры, которые наиболее подешевели в трансферной стоимости по итогам промежуточного обновления.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Возглавил рейтинг атакующий полузащитник «Барселоны» Педри. На втором месте расположился хавбек сине-гранатовых Френки де Йонг. На третьей строчке находится центральный защитник каталонского клуба Жюль Кунде.

Топ-10 самых подешевевших игроков чемпионата Испании:

Педри («Барселона», € 80 (-10) млн); Френки де Йонг («Барселона», € 70 (-10) млн); Жюль Кунде («Барселона», € 50 (-10) млн); Алекс Бальде («Барселона», € 40 (-10) млн); Науэль Молина («Атлетико», € 35 (-10) млн); Жоау Канселу («Барселона», € 30 (-10) млн); Кепа Аррисабалага («Реал», € 12 (-8) млн); Хуан Фойт («Вильярреал», € 18 (-7) млн); Киран Тирни («Реал Сосьедад», € 12 (-6) млн); Джибриль Соу («Севилья», € 12 (-6) млн).