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Педри, де Йонг, Кунде — самые подешевевшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Педри, де Йонг, Кунде — самые подешевевшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt
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Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов испанской Примеры, которые наиболее подешевели в трансферной стоимости по итогам промежуточного обновления.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Возглавил рейтинг атакующий полузащитник «Барселоны» Педри. На втором месте расположился хавбек сине-гранатовых Френки де Йонг. На третьей строчке находится центральный защитник каталонского клуба Жюль Кунде.

Топ-10 самых подешевевших игроков чемпионата Испании:

  1. Педри («Барселона», € 80 (-10) млн);
  2. Френки де Йонг («Барселона», € 70 (-10) млн);
  3. Жюль Кунде («Барселона», € 50 (-10) млн);
  4. Алекс Бальде («Барселона», € 40 (-10) млн);
  5. Науэль Молина («Атлетико», € 35 (-10) млн);
  6. Жоау Канселу («Барселона», € 30 (-10) млн);
  7. Кепа Аррисабалага («Реал», € 12 (-8) млн);
  8. Хуан Фойт («Вильярреал», € 18 (-7) млн);
  9. Киран Тирни («Реал Сосьедад», € 12 (-6) млн);
  10. Джибриль Соу («Севилья», € 12 (-6) млн).
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