Игрок сборной России Пиняев поделился ожиданиями от матча с Сербией

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между российской национальной командой и Сербией.

«Нежелание общаться с журналистами перед игрой? Серьёзно настроен на матч, поэтому сконцентрирован и не хочется лишние эмоции выплёскивать на камеру.

Давит ли ответственность перед игрой за сборную? Когда вы начинаете такое говорить, то делаете всё, чтобы она стала давить (смеётся). Я надеюсь, что будет отличная атмосфера и все получат удовольствие от футбола.

Какой будет счёт? Надеюсь, что в нашу пользу», — сказал Пиняев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Сербии состоится сегодня, 21 марта. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.