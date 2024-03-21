Форвард сборной России Сергеев назвал лучшего игрока в составе Сербии

Нападающий «Зенита» и сборной России Иван Сергеев назвал самого сильного игрока сербской национальной команды, а также поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской встречи.

«Эракович, понятно, номер один, потому что одноклубник. А так, у них звёздная команда — здесь и Митрович, и Милинкович‑Савич, и Тадич, Йович. У Сербии хорошая команда с хорошими исполнителями. Будет интересный матч.

Я бы не сказал, что у нас товарищеский матч. Такой ажиотаж, все билеты раскупили. Это интересная игра, которая ближе к официальной. Важно показать хорошую игру на фоне такого соперника», — сказал Сергеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Сербии состоится сегодня, 21 марта. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.