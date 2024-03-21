Арсен Захарян: хочется выиграть два матча и уехать в Испанию с хорошим настроением

Полузащитник испанского «Реала Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей российской национальной команды с Сербией и Парагваем.

«Ощущения хорошие. Рад приехать в сборную, повидаться со всеми. Что хочу показать в предстоящих матчах? Показать? Ничего показать не хочется. Просто хочется выиграть два матча и обратно уехать с хорошим настроением», — сказал Захарян в эфире «Матч ТВ».

В марте 2024 года сборная России проведёт два домашних товарищеских матча, оба пройдут на московском стадионе «ВТБ Арена». 21 марта соперником нашей национальной команды станет сборная Сербии. 25 марта подопечные главного тренера Валерия Карпина сыграют со сборной Парагвая.