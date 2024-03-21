Захарян рассказал, что ему осталось сделать для завершения адаптации в Испании

Полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян поделился эмоциями от первого забитого гола в составе испанского клуба, а также рассказал о своей адаптации в новой стране. Напомним, российский хавбек забил дебютный гол за «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги с «Кадисом» 15 марта.

«Первый гол в Испании? Психологически никак на меня это не влияет. Конечно, радостно. Но всё как обычно. Продолжаем работать и играть. Ничего сверхъестественного. Адаптация к городу и команде прошла. Осталось выучить язык. Этот компонент подтяну, и всё будет хорошо», — сказал Захарян в эфире «Матч ТВ».

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Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 32 игры во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и одна результативная передача. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.