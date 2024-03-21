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Перед матчем Россия — Сербия была проведена акция памяти Василия Уткина

Перед матчем Россия — Сербия была проведена акция памяти Василия Уткина
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Перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии была проведена акция памяти спортивного журналиста Василия Уткина. Напомним, 19 марта Уткин ушёл из жизни в возрасте 52 лет.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
2-й тайм
3 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

Перед началом игры на стадионе был показан ролик с его комментариями. Также болельщики и участники матча почтили память Уткина минутой молчания и долгими аплодисментами.

Напомним, по данным некоторых источников, причина смерти Уткина — проблемы с сердцем, оторвавшийся тромб. Уткин получил широкую известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и НТВ+, а также как журналист. С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов НТВ+. Долгое время Уткин был автором канала на YouTube.

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