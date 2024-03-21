Товарищеский матч между Россией и Сербией посетили 23 679 зрителей

В эти минуты на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» (Москва, Россия) проходит товарищеский матч между сборными России и Сербии. На момент написания новости счёт в матче — 4:0. На стадионе было объявлено о количестве зрителей — 23 679.

В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота национальной команды Кубы.

Напомним, с конца февраля 2022-го сборные России и все отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА.