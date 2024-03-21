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Ашот Хачатурянц подтвердил, что ему предлагали должность в «Спартаке»

Ашот Хачатурянц подтвердил, что ему предлагали должность в «Спартаке»
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Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал, что московский «Спартак» предлагал ему должность в структуре клуба.

Правда ли, что вас звали в «Спартак»?
— Правда, — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее сообщалось, что в Москве открылась новая футбольная академия «Спарта», основателем которой является бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц.

Напомним, в октябре 2021 года Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги, заменив Сергея Прядкина, который ушёл в отставку. Хачатурянц официально вступил в должность на постоянной основе 22 ноября 2021 года сроком на пять лет. Однако уже 27 июня 2022 года объявил об уходе с поста президента РПЛ.

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