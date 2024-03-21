Осинькин: в игре сборной России с Сербией порадовался за Горшкова, Зиньковского и Сергеева

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру защитника самарского клуба Юрия Горшкова в минувшем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

«Мы понимаем, что Юра умеет играть в футбол. В матче с Сербией он это показал. В этом матче потребовались его атакующие действия, потому что Россия доминировала в большинстве. Он просто, легко и качественно вписался в эту игру.

Я доволен не только тем, что Юра отдал голевую передачу. Я помню, что предголевую передачу отдал Зиньковский, а Сергеев забил гол — немножечко, по-свойски, за них порадовался», — сказал Осиньскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Горшков появился на поле на 47-й минуте встречи.