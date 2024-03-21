Осинькин: в игре сборной России с Сербией порадовался за Горшкова, Зиньковского и Сергеева
Поделиться
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру защитника самарского клуба Юрия Горшкова в минувшем товарищеском матче между сборными России и Сербии.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22' 2:0 Осипенко – 32' 3:0 Миранчук – 55' 4:0 Сергеев – 90+1'
Удаления: нет / Гаич – 21'
«Мы понимаем, что Юра умеет играть в футбол. В матче с Сербией он это показал. В этом матче потребовались его атакующие действия, потому что Россия доминировала в большинстве. Он просто, легко и качественно вписался в эту игру.
Я доволен не только тем, что Юра отдал голевую передачу. Я помню, что предголевую передачу отдал Зиньковский, а Сергеев забил гол — немножечко, по-свойски, за них порадовался», — сказал Осиньскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Горшков появился на поле на 47-й минуте встречи.
Комментарии
- 21 марта 2024
-
23:08
-
23:08
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
22:56
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:50
-
22:49
-
22:46
-
22:45
-
22:44
-
22:41
-
22:39
-
22:39
-
22:37
-
22:34
-
22:32
-
22:32
-
22:29
-
22:27
-
22:27
-
22:22
-
22:20
-
22:17
-
22:17
-
22:11
-
22:10
-
22:04
-
21:59
-
21:57
-
21:56
-
21:56