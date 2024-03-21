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Осинькин: в игре сборной России с Сербией порадовался за Горшкова, Зиньковского и Сергеева

Осинькин: в игре сборной России с Сербией порадовался за Горшкова, Зиньковского и Сергеева
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру защитника самарского клуба Юрия Горшкова в минувшем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Мы понимаем, что Юра умеет играть в футбол. В матче с Сербией он это показал. В этом матче потребовались его атакующие действия, потому что Россия доминировала в большинстве. Он просто, легко и качественно вписался в эту игру.

Я доволен не только тем, что Юра отдал голевую передачу. Я помню, что предголевую передачу отдал Зиньковский, а Сергеев забил гол — немножечко, по-свойски, за них порадовался», — сказал Осиньскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Горшков появился на поле на 47-й минуте встречи.

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