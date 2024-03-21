«Нам нужно равенство». Винисиус сделал заявление в честь дня борьбы с расизмом

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сделал заявление в честь международного дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации (21 марта).

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«В Международный день ликвидации расовой дискриминации я размышляю не только о своём личном опыте, но и о более широкой борьбе за уважение в спорте и за его пределами. Понятно — ещё многое предстоит сделать.

Нам нужно равенство, мир, в котором каждый, независимо от цвета кожи, может реализовать свой высочайший потенциал.

Как защитник прав человека ООН, я обязуюсь противостоять дискриминации и возглавить борьбу против несправедливости. Вместе с моим братом Колином Каперником (игрок в американский футбол». — Прим. «Чемпионата») мы продолжим двигаться вперёд, заглушая голоса ненависти и прокладывая путь к более равноправному и инклюзивному миру», — написал Винисиус в своей социальной сети.

Напомним, Винисиус регулярно подвергается оскорблениям на расистской почве во время матчей «Реала».