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Дюков: сборная России не потерялась бы на Евро? Давайте проведём ещё какое-то число матчей

Дюков: сборная России не потерялась бы на Евро? Давайте проведём ещё какое-то число матчей
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, могла ли сборная Россия нынешней формации удачно выступить на грядущем Евро.

Сложно делать выводы по одному матчу. Если вспомнить последние игры, например, против Камеруна и сегодняшний матч, то у нас были бы неплохие шансы. Но сейчас мало игр, чтобы делать какие-то выводы. Давайте проведём ещё какое-то количество матчей, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сегодня сборная России разгромила сербскую национальную команду со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

На 20-й минуте сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. Отметим, что после этого эпизода с поля был удалён защитник сборной Сербии Милан Гаич. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.

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