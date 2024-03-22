«Я никогда не делал ничего плохого». Рубиалес — об ордере прокуратуры Испании на его арест

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес отреагировал на новость о том, что испанская прокуратура выдала ордер на его арест в связи с подозрением в коррупции и отмывании денег.

«Я никогда не делал ничего плохого и удивлён произошедшим. Ничего не могу сказать об этой ситуации. Отвечу на всё тогда, когда меня спросят», — приводит слова Рубиалеса AS.

Напомним, ордер на арест Рубиалеса был выдан после того, как в здании RFEF прошли обыски, инициированные из-за дела о контракте с Саудовской Аравией, предполагавшем передачу права проведения Суперкубка Испании в эту страну. Согласно договору с Саудовской Аравией, RFEF зарабатывает по € 40 млн каждый год.