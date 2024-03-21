Митрофанов: работаем над тем, чтобы провести второй матч сборной в июне в России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался относительно того, чтобы российская национальная команда провела ещё один матч в России.

«Мы работаем над тем, чтобы был второй соперник в июне. Нам хотелось провести первый матч в России. Влияет несколько факторов: позиция тренерского штаба и факт, что будет второй соперник. Работа над этим ведётся, соперники есть», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня сборная России разгромила сербскую национальную команду со счётом 4:0.

На 20-й минуте сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. Отметим, что после этого эпизода с поля был удалён защитник сборной Сербии Милан Гаич. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.