Алексей Сорокин: играй сборная России в отборе на Евро, шансы бы точно имела

Глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0).

«Сборная России показала динамичную и хорошую игру в быстрый пас. Позволили себе изящные движения — пяткой и всем прочим. Что касается удаления, то можно было и пожалеть (смеётся). Но судья всегда прав. Мне кажется, удаление эмоционально немного подсадило наших противников.

Играй сборная в отборе на Евро, шансы имела бы точно. По игре и по слаженности точно имела бы шансы выйти из группы», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, на 20-й минуте сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. Отметим, что после этого эпизода с поля был удалён защитник сборной Сербии Милан Гаич. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.