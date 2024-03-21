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Алексей Сорокин: играй сборная России в отборе на Евро, шансы бы точно имела

Алексей Сорокин: играй сборная России в отборе на Евро, шансы бы точно имела
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Глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Сборная России показала динамичную и хорошую игру в быстрый пас. Позволили себе изящные движения — пяткой и всем прочим. Что касается удаления, то можно было и пожалеть (смеётся). Но судья всегда прав. Мне кажется, удаление эмоционально немного подсадило наших противников.

Играй сборная в отборе на Евро, шансы имела бы точно. По игре и по слаженности точно имела бы шансы выйти из группы», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, на 20-й минуте сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. Отметим, что после этого эпизода с поля был удалён защитник сборной Сербии Милан Гаич. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.

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