Митрофанов: вы же знаете, что делают европейские команды осенью — когда нам играть?

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что в прошлом году была организована попытка проведения матча с Турцией.

«В ноябре 2023 года мы прорабатывали матч с Турцией, но не получилось.

— Возможны ли матчи с европейским командами в этом году?

— Вы спрашиваете о вещах в категории «возможно ли». Вы же знаете, что делают европейские команды осенью? Когда вы предлагаете играть?» — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международного футбола решением ФИФА и УЕФА. Руководители этих организаций заявили, что возвращение России состоится не раньше, чем закончатся события на Украине.