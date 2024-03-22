Президент «Барселоны»: не завидую «Реалу» из-за Мбаппе, атмосфера в команде испортится

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос, завидует ли он мадридскому «Реалу», который, по последней информации СМИ, подписал контракт со «сливочными».

«Завидую ли я «Реалу» из-за Мбаппе? Совсем нет, ни капли. Кроме того, неизвестно, подпишут ли они его или нет. Посмотрим.

Нет, я не обладаю никакой информацией на этот счёт, но у меня есть интуиция. Есть определённая проблема — в случае его прихода придётся кого-то продать, разве нет? Потому что они не смогут играть вдвоём на одной позиции, и, помимо этого, они оба очень известные игроки.

К тому же если вести разговор о цифрах в его контракте, то они испортят атмосферу в раздевалке. Это не подарок», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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Напомним, ранее появлялась информация, что «Реал» подписал контракт с Мбаппе до 2029 года. Однако официально об этом ещё не было объявлено.