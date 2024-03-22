Глава РФС Дюков высказался о смерти Василия Уткина

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на смерть известного спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина. Напомним, Уткин ушёл из жизни 19 марта 2024 года. Ему было 52 года. По данным некоторых источников, причина смерти — проблемы с сердцем, оторвавшийся тромб.

«Конечно, это потеря. Это человек, который любил футбол, который футбол понимал. У него был свой взгляд, он был яркий и нестандартный. На его комментариях многие молодые болельщики выросли.

Безусловно, это потеря. Благодаря его ярким комментариям многие стали следить за футболом и многие полюбили футбол», — сказал Дюков в эфире «Матч ТВ».

Василий Уткин получил широкую известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и НТВ+, а также как журналист. С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ+». Долгое время Уткин был автором канала на YouTube.