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Сборная Украины вырвала победу у Боснии и вышла в финал Пути В квалификации к Евро-2024

Сборная Украины вырвала победу у Боснии и вышла в финал Пути В квалификации к Евро-2024
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Завершился матч 1/2 финала Пути В в рамках квалификации к чемпионату Европы — 2024, в котором встречались сборные Боснии и Герцеговины и Украины. Команды играли на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница, Босния и Герцеговина. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Гости одержали волевую победу — 2:1.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь B. 1/2 финала
21 марта 2024, четверг. 22:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 2
Украина
1:0 Матвиенко – 56'     1:1 Яремчук – 85'     1:2 Довбик – 88'    

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. На 57-й минуте защитник сборной Украины Николай Матвиенко отправил мяч в собственные ворота и вывел хозяев вперёд. Счёт оставался неизменным вплоть до 85-й минуты, когда отличился Роман Яремчук. А спустя три минуты Яремчук ассистировал на форварда Артёма Довбика.

В финальном матче Пути В в рамках квалификации к чемпионату Европы — 2024 украинцы сыграют со сборной Исландии, которая обыграла Израиль (4:1).

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