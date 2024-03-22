Сборная Украины вырвала победу у Боснии и вышла в финал Пути В квалификации к Евро-2024

Завершился матч 1/2 финала Пути В в рамках квалификации к чемпионату Европы — 2024, в котором встречались сборные Боснии и Герцеговины и Украины. Команды играли на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница, Босния и Герцеговина. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Гости одержали волевую победу — 2:1.

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. На 57-й минуте защитник сборной Украины Николай Матвиенко отправил мяч в собственные ворота и вывел хозяев вперёд. Счёт оставался неизменным вплоть до 85-й минуты, когда отличился Роман Яремчук. А спустя три минуты Яремчук ассистировал на форварда Артёма Довбика.

В финальном матче Пути В в рамках квалификации к чемпионату Европы — 2024 украинцы сыграют со сборной Исландии, которая обыграла Израиль (4:1).