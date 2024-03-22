Лига 1 объявила о подписании контракта с McDonalds в качестве титульного партнёра

Французская Лига 1 и McDonalds объявили о подписании стратегического партнёрства, в соответствии с которым McDonald's станет титульным партнёром Лиги 1 с 1 июля 2024 года на следующие три сезона. Французский чемпионат будет называться McDonalds Лига 1.

«Благодаря этому новому соглашению Лига 1 преследует свои амбиции по развитию своего бренда, чтобы сделать его ещё более привлекательным. Благодаря своей национальной сети из 1560 ресторанов McDonald's позволит Лиге 1 стать ещё ближе к своим поклонникам по всей стране. Кроме того, благодаря международному масштабу своего титульного спонсора Лига 1 получит дополнительные возможности для роста за пределами своих границ.

Этим новым партнёрством McDonald's подчёркивает очень глубокую приверженность всех своих франчайзи идее расширения любительских спортивных клубов. По всей стране более 400 футбольных клубов (включая молодёжные, любительские, женские и профессиональные) пользуются поддержкой ресторана McDonald's.

Кроме того, вывеска позволит своим клиентам получить привилегированные впечатления от просмотра матчей Лиги 1 по всей Франции. Действительно, каждые выходные в ресторанах бренда собирается очень много болельщиков клубов, чтобы приятно провести время с друзьями или семьёй до или после встреч. В ближайшие месяцы у них будет много новых причин прийти и поужинать в McDonald's.

Лига 1 и McDonald's также намерены использовать своё будущее партнёрство для поддержки своих давних обязательств по борьбе с малоподвижным образом жизни и продвижению амбициозных социальных и экологических программ», — говорится в сообщении Лиги 1 на официальном сайте.