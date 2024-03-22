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Литва обыграла Гибралтар в матче плей-офф за право остаться в дивизионе С Лиги наций

Литва обыграла Гибралтар в матче плей-офф за право остаться в дивизионе С Лиги наций
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Завершился первый матч плей-офф за право остаться в дивизионе С Лиге наций, в котором встречались сборные Литвы и Гибралтара. Игра проходила на стадионе «Алгарве» в Сан Жоау да Венда, Португалия. Встреча закончилась победой литовской национальной команды со счётом 1:0.

На 60-й минуте единственный гол в матче забил нападающий Армандас Кучис.

На 26-й минуте встречи вратарь гибралтарской национальной команды Дэйл Коулинг получил красную карточку. На 71-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник сборной Литвы Эдвинас Гирдвайнис.

Напомним, ответный матч между этими командами состоится 26 марта. Данная встреча пройдёт на стадионе «Дарюс и Гиренас» в Литве. По итогам этой встречи определится, какая из команд покинет дивизион С Лиги наций, перейдя в дивизион D.

Лига наций УЕФА . Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч
21 марта 2024, четверг. 22:45 МСК
Гибралтар
Окончен
0 : 1
Литва
0:1 Кучис – 60'    
Удаления: Коулинг – 26' / Гирдвайнис – 71'
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