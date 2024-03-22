«Гештальт закрылся». Адиев — о своём будущем в сборной Казахстана после разгрома от Греции

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о своём будущем в национальной команде после разгромного поражения в полуфинальном матче квалификации Евро-2024 со сборной Греции (0:5). Таким образом, сборная Казахстана утратила шансы на выход в финальную стадию чемпионата Европы – 2024.

«Я уже сказал в раздевалке, гештальт закрылся. Я поблагодарил ребят за цикл, мы прошли большой путь, они много сделали для меня. Сейчас момент, что цикл закончился. Я говорил, что работаю до Евро и до этого никуда не уйду. Я сдержал своё обещание перед людьми, командой, федерацией. Теперь надо садиться и серьёзно думать, готов ли я, готова ли федерация идти дальше в новый цикл. Я ни в коем случае не приму решение, не сев за переговоры с Адилетом Барменкуловым, этот человек для меня слишком много сделал, прошёл через всю критику, когда меня назначал. У меня слишком большое уважение к этому человеку, он всегда стоял щитом за моей спиной. У нас будет сложный разговор, у меня есть своё виденье», — приводит слова Адиева Sports.kz.

Адиев возглавляет сборную Казахстана с 2022 года. Под его руководством команда провела 19 матчей, в которых одержала 10 побед, потерпела восемь поражений, и одна встреча завершилась ничьей.

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