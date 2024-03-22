Сборная России U21 обыграла молодёжную команду Уругвая в товарищеском матче

Сегодня, 22 марта, молодёжная сборная России для игроков не старше 21 года провела товарищеский матч с уругвайской национальной командой для футболистов не старше 20 лет. Встреча прошла на стадионе «Луис Франсини» в Монтевидео. Матч начался в 1:00 мск. Матч завершился победой россиян со счётом 1:0.

В первом тайме команды обменялись опасными моментами, но не смогли распечатать ворота друг друга. На 81-й минуте встречи с пенальти единственный и победный гол забил с 11-метровой отметки полузащитник Дмитрий Кучугура.

Всего в Уругвае молодёжка проведёт три матча. Следующий состоится 23 марта. Соперником сборной России станет «Насьонал» U21. Заключительный матч пройдёт 25 марта, когда молодёжная сборная встретится с «Монтевидео Сити Торке» U21.

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Основная сборная России против молодёжной. 1:0, Тюкавин: