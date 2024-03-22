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Сборная России U21 – Сборная Уругвая U20 1:0, как сыграли, победила Россия, результат товарищеского матча 22 марта

Сборная России U21 обыграла молодёжную команду Уругвая в товарищеском матче
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Сегодня, 22 марта, молодёжная сборная России для игроков не старше 21 года провела товарищеский матч с уругвайской национальной командой для футболистов не старше 20 лет. Встреча прошла на стадионе «Луис Франсини» в Монтевидео. Матч начался в 1:00 мск. Матч завершился победой россиян со счётом 1:0.

Товарищеские матчи U21 - 2024 . Товарищеские матчи U21
22 марта 2024, пятница. 01:00 МСК
Уругвай U20
2-й тайм
0 : 1
Россия U21
0:1 Кучугура – 81'    

В первом тайме команды обменялись опасными моментами, но не смогли распечатать ворота друг друга. На 81-й минуте встречи с пенальти единственный и победный гол забил с 11-метровой отметки полузащитник Дмитрий Кучугура.

Всего в Уругвае молодёжка проведёт три матча. Следующий состоится 23 марта. Соперником сборной России станет «Насьонал» U21. Заключительный матч пройдёт 25 марта, когда молодёжная сборная встретится с «Монтевидео Сити Торке» U21.

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