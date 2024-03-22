«Период без голов прожил спокойно, без паники». Захарян — о победе над Сербией

21-летний полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян высказался о разгромной победе национальной команды над Сербией в товарищеском матче.

«Ощущения хорошие, игра удалась. Выиграли 4:0 — это самое главное. Готовимся к следующей игре. Ощущения — супер, атмосфера классная была. Не знаю, помогли ли стены стадиона «Динамо», но всегда приятно возвращаться туда, откуда начинал. Приятные ощущения, стадион классный, я рад, что вернулся сюда.

Хотелось отметиться, конечно. Три удара нанёс, один забил, но отменили — ничего страшного. Хороший знак, что в последнее время у меня начали залетать мячи. Надеюсь, так и продолжится, продолжу забивать. Период без голов прожил спокойно, без паники. Было много моментов в каждом матче, чтобы забить, и вот он случился. Чуть-чуть легче стало», — приводит слова Захаряна Metaratings.

В понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Встреча так же, как и матч с Сербией, пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве.

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