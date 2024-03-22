Президент «Барселоны» рассказал, каким должен быть новый главный тренер клуба

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, каким должен быть новый главный тренер каталонского клуба.

«Если Хави уйдёт, какой профиль мы хотим видеть на позиции тренера? Мы очень ясно об этом здесь говорим. Новому тренеру, придётся адаптироваться к нашей структуре. Именно так должна работать «Барселона». Этого не может быть, что каждый раз, когда приходит тренер, структура меняется. «Барселона» выше тренеров, игроков, президентов и директоров. У нового тренера должны быть свои собственные футбольные идеи, которые должны соответствовать нашей футбольной идее. Соответствовать подлинному образу игры, который есть в «Барселоне» и который, по нашему мнению, является лучшим способом конкурировать и побеждать», — приводит слова Лапорты Barça Universal в своей социальной сети X (ранее Twitter).

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Ранее сообщалось, что Хави покинет пост главного тренера «Барселоны» по итогам сезона.

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