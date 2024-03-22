Победа молодёжной сборной России, бомбардирский рекорд Панарина. Главное к утру
Молодёжная сборная России обыграла в товарищеском матче действующих чемпионов мира молодёжную сборную Уругвая со счётом 1:0, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин обновил личный бомбардирский рекорд в НХЛ, представительница Казахстана теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Майами, обыграв датчанку Клару Таусон (3:6, 7:5, 6:4). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Сборная России U21 обыграла молодёжную команду Уругвая в товарищеском матче.
- Артемий Панарин обновил личный бомбардирский рекорд в НХЛ.
- Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Майами.
- Четыре передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Сан-Хосе»
- Определились все пары финалов квалификации к Евро-2024.
- Россия впервые с 2021 года обыграла европейскую сборную.
- Сборная Украины вырвала победу у Боснии и вышла в финал Пути В квалификации к Евро-2024.
- Сафиуллин обыграл Шварцмана на старте турнира в Майами.
- Никита Кучеров установил новый рекорд «Тампы», сумев превзойти собственное же достижение.
- Вероника Кудерметова выбыла из турнира в Майами, проиграв китаянке Синьюй Ван.
- Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 21 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина.
- Артемий Панарин впервые за карьеру в НХЛ провёл сезон с 40+ голами в регулярном чемпионате.
Все результаты игрового дня НХЛ 22 марта
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