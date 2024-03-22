Победа молодёжной сборной России, бомбардирский рекорд Панарина. Главное к утру

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Молодёжная сборная России обыграла в товарищеском матче действующих чемпионов мира молодёжную сборную Уругвая со счётом 1:0, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин обновил личный бомбардирский рекорд в НХЛ, представительница Казахстана теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Майами, обыграв датчанку Клару Таусон (3:6, 7:5, 6:4). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».