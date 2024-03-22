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22 марта главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Победа молодёжной сборной России, бомбардирский рекорд Панарина. Главное к утру
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Молодёжная сборная России обыграла в товарищеском матче действующих чемпионов мира молодёжную сборную Уругвая со счётом 1:0, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин обновил личный бомбардирский рекорд в НХЛ, представительница Казахстана теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Майами, обыграв датчанку Клару Таусон (3:6, 7:5, 6:4). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная России U21 обыграла молодёжную команду Уругвая в товарищеском матче.
  2. Артемий Панарин обновил личный бомбардирский рекорд в НХЛ.
  3. Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Майами.
  4. Четыре передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Сан-Хосе»
  5. Определились все пары финалов квалификации к Евро-2024.
  6. Россия впервые с 2021 года обыграла европейскую сборную.
  7. Сборная Украины вырвала победу у Боснии и вышла в финал Пути В квалификации к Евро-2024.
  8. Сафиуллин обыграл Шварцмана на старте турнира в Майами.
  9. Никита Кучеров установил новый рекорд «Тампы», сумев превзойти собственное же достижение.
  10. Вероника Кудерметова выбыла из турнира в Майами, проиграв китаянке Синьюй Ван.
  11. Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 21 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина.
  12. Артемий Панарин впервые за карьеру в НХЛ провёл сезон с 40+ голами в регулярном чемпионате.
Все результаты игрового дня НХЛ 22 марта
Все результаты игрового дня НХЛ 22 марта
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13 топ-событий пятницы: «Трактор» — «Динамо», «Локо» — «Авангард», фигурка, НБА и футбол
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